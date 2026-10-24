美国总统唐纳德·特朗普表示，他可能会将数十名报道白宫工作的记者迁往其他地点。他在Truth Social发文否认了有关他计划拆除简报室以恢复其下方历史泳池的报道，但称可以考虑将媒体代表迁往一个“较少令人烦躁的地方”。

迁移记者的想法

据半岛电视台报道，《纽约时报》此前曾写道，特朗普与其前新闻发言人卡罗琳·莱维特讨论过将记者迁出詹姆斯·S·布雷迪简报室的可能性。该报称，这项提议在她任职期间并未实施，她的任期于8月27日结束。

莱维特在周五接受HBO节目《Real Time with Bill Maher》采访时证实，特朗普正在考虑恢复泳池的想法。她表示，他可能希望让泳池恢复原貌，但她不知道这一计划是否会实施。

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简报室下方的泳池

白宫西翼的室内泳池于1933年为患有小儿麻痹症的富兰克林·D·罗斯福总统建造，他通过游泳来缓解疼痛。20世纪70年代，在理查德·尼克松担任总统期间，由于白宫记者人数不断增加，泳池上方铺设了简报室的地板。该泳池本身至今仍位于简报室下方。

与媒体的争议

特朗普的声明是在他与报道其活动的媒体关系紧张的背景下发表的。上个月，特朗普禁止CNN、MS NOW和POLITICO的记者进入白宫。一名美国联邦法官裁定，这项决定可能违反宪法，随后白宫恢复了这些媒体代表的访问权限。特朗普政府继续对法院裁决提出上诉。

此外，在周二于椭圆形办公室举行的一场活动中，当《独立报》记者安德鲁·范伯格试图提问时，特朗普严厉地对他说话。这一事件被发布在白宫的社交媒体上。

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