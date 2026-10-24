Президент США Дональд Трамп заявил, что может перевести десятки журналистов, освещающих работу Белого дома, в другое место. В публикации в Truth Social он опроверг сообщения о якобы намерении убрать зал для брифингов, чтобы восстановить исторический бассейн под ним, но допустил перемещение представителей прессы в «менее раздражающее место».

Идея переноса журналистов

Как сообщает Al Jazeera, The New York Times ранее писала, что Трамп обсуждал со своей бывшей пресс-секретарем Кэролайн Левитт возможность перевести журналистов из зала для брифингов Джеймса С. Брейди. По данным издания, это предложение не было реализовано во время ее работы, которая завершилась 27 августа.

Левитт в пятничном интервью программе HBO Real Time with Bill Maher подтвердила, что Трамп рассматривает идею восстановления бассейна. По ее словам, он, возможно, хочет вернуть ему первоначальный вид, однако она не знает, будет ли этот замысел реализован.

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Бассейн под залом для брифингов

Крытый бассейн в Западном крыле Белого дома был построен в 1933 году для президента Франклина Д. Рузвельта, который болел полиомиелитом и плавал, чтобы облегчить боль. В 1970-х годах, во время президентства Ричарда Никсона, над бассейном обустроили пол для зала брифингов из-за роста числа журналистов в Белом доме. Сам бассейн до сих пор остается под помещением для брифингов.

Спор со СМИ

Заявление Трампа прозвучало на фоне напряженных отношений между ним и СМИ, освещающими его деятельность. В прошлом месяце Трамп запретил журналистам CNN, MS NOW и POLITICO доступ в Белый дом. Федеральный судья США постановил, что это решение, вероятно, противоречит Конституции, после чего Белый дом восстановил доступ представителям этих СМИ. Администрация Трампа продолжает обжаловать судебное решение.

Также во время мероприятия в Овальном кабинете во вторник Трамп резко обратился к корреспонденту The Independent Эндрю Файнбергу, когда тот пытался задать вопрос. Этот эпизод распространили в социальных сетях Белого дома.

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