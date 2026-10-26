W Serbii opozycyjna Lista Studencka uzyskała 52,54% głosów według wstępnych wyników przedterminowych wyborów parlamentarnych. Koalicja byłego prezydenta Aleksandara Vučicia otrzymała 39,29%. Vučić uznał zwycięstwo Listy Studenckiej, informuje Balkan Insight.

Reakcja Unii Europejskiej

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pogratulowała Liście Studenckiej i oświadczyła, że UE jest gotowa wspierać europejską integrację Serbii. Wspomniała o reformach w zakresie praworządności, wolności mediów, walki z korupcją i wzmacniania instytucji demokratycznych.

Europejska komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos nazwała wybory punktem zwrotnym po niemal dwóch latach studenckich protestów na rzecz demokracji, praworządności i odpowiedzialności politycznej. Protesty te rozpoczęły się w 2024 roku po katastrofie na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie. Według Kos dla Serbii może rozpocząć się nowy etap, a drzwi do UE pozostają otwarte.

Sekretarz generalny Rady Europy Alain Berset z zadowoleniem przyjął uznanie przez Vučicia wyników głosowania oraz jego zobowiązanie do pokojowego, demokratycznego przekazania władzy. Zauważył również wytrwałość i przywiązanie ruchu studenckiego do europejskich zasad.

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Gratulacje od sąsiadów

Premier Czarnogóry Milojko Spajić wyraził nadzieję, że zmiana władzy stanie się punktem zwrotnym w relacjach między Podgoricą a Belgradem. Prezydent Czarnogóry Jakov Milatović również oświadczył, że wynik głosowania może otworzyć nowy rozdział w stosunkach dwustronnych, opartych na przyjaźni, dialogu i wspólnej europejskiej przyszłości.

Przewodniczący największej chorwackiej partii opozycyjnej — Partii Socjaldemokratycznej — Siniša Hajdaš Dončić nazwał wynik szansą na zmiany polityczne i nowy etap w relacjach Serbii z Chorwacją oraz UE. Chorwacka partia opozycyjna Možemo! określiła wynik wyborów jako znaczące demokratyczne zwycięstwo.

Listę Studencką z okazji zwycięstwa pogratulowali również przywódca Republiki Serbskiej Milorad Dodik oraz premier Węgier Péter Magyar, który poinformował o rozmowie telefonicznej z przedstawicielami listy i zapewnił ich o wsparciu Węgier.

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