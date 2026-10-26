根据提前举行的议会选举初步结果，塞尔维亚反对派学生名单获得52.54%的选票。前总统亚历山大尔·武契奇的联盟获得39.29%。武契奇承认学生名单获胜，Balkan Insight报道。

欧盟的反应

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩祝贺学生名单，并表示欧盟已准备好支持塞尔维亚的欧洲一体化。她提到了法治、媒体自由、反腐败以及加强民主机构等领域的改革。

欧盟扩大事务专员玛尔塔·科斯称，在近两年的学生抗议活动之后，此次选举是一个转折点。学生们为民主、法治和政治问责而抗议。这些抗议活动始于2024年诺维萨德火车站发生灾难之后。科斯表示，塞尔维亚可能开启新阶段，而通往欧盟的大门仍然敞开。

欧洲委员会秘书长阿兰·贝尔塞欢迎武契奇承认投票结果，以及他对和平、民主地移交权力作出的承诺。他还指出，学生运动坚持不懈，并致力于欧洲原则。

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来自邻国的祝贺

黑山总理米洛伊科·斯帕伊奇表示，希望权力更迭将成为波德戈里察与贝尔格莱德关系的转折点。黑山总统雅科夫·米拉托维奇也表示，投票结果可能开启双边关系的新篇章，该关系将以友谊、对话和共同的欧洲未来为基础。

克罗地亚最大反对党社会民主党主席西尼沙·海达什·东契奇称，这一结果是实现政治变革以及塞尔维亚与克罗地亚和欧盟关系进入新阶段的机会。克罗地亚反对党“我们可以！”将选举结果称为一场重大的民主胜利。

塞族共和国领导人米洛拉德·多迪克和匈牙利总理彼得·马扎尔也祝贺学生名单获胜。马扎尔称，他与该名单的代表进行了电话交谈，并向他们保证匈牙利的支持。

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