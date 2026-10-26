德国联邦审计署发现，德国铁路公司对最繁忙铁路线路进行全面维修的计划存在严重缺陷。审计人员在提交给联邦议院预算委员会的报告中指出，首批走廊维修暴露出严重误判，经济可行性研究存在错误且不可靠，据《明镜周刊》报道。

对规划和成本的质疑

根据联邦审计署的结论，基础设施部门DB InfraGo在很大程度上未能履行其有关维修的承诺。审计人员认为，有必要系统性地调整该计划的实施。德国交通部在其立场文件中没有反驳审计结论，并且据报告称，确认了经济可行性计算和结果监督方面存在问题。

联邦审计署敦促该部按照预算法证明每项维修的经济合理性和有效性，并消除已发现的缺陷。审计人员认为，对于数十亿欧元的走廊维修投资，至今仍缺乏可靠的决策基础。联邦议院预算委员会也缺少履行监督和预算权限所需的重要信息。一些已经完成的维修项目成本大幅上升。

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减少线路并分阶段恢复运营

该计划规定，为进行全面现代化改造，繁忙使用的线路将关闭数月。预计此后这些线路将更不易发生故障，整个网络的准点率也将提高。

在首批工程出现问题后，德国铁路公司和联邦政府在报告发布前两周宣布，未来五年内将维修的线路数量将大幅少于此前计划。工程完成后，列车运营也将逐步恢复，而不是在一个确定日期一次性全面恢复。联邦审计署指出，该公司将承诺的不进行新建设工程期限从十年缩短至五年，但由于后续工程和缺陷修复，如今连这一承诺也未能遵守。

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