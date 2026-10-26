В Германии Федеральная счётная палата выявила серьёзные недостатки в программе Deutsche Bahn по комплексному ремонту наиболее загруженных железнодорожных маршрутов. В отчёте для Бюджетного комитета Бундестага аудиторы указали, что первые ремонты коридоров выявили серьёзные просчёты, а исследования экономической целесообразности были ошибочными и ненадёжными, сообщает Der Spiegel.

Замечания к планированию и расходам

Согласно выводам Счётной палаты, инфраструктурное подразделение DB InfraGo в значительной степени не выполняет своих обещаний относительно ремонтов. Аудиторы считают необходимым последовательно скорректировать реализацию программы. Министерство транспорта Германии в своей позиции не опровергло выводы проверки и, согласно отчёту, подтвердило наличие проблем с расчётами экономической целесообразности и контролем результатов.

Счётная палата призвала министерство доказать экономическую обоснованность и результативность каждого ремонта в соответствии с бюджетным законодательством и устранить выявленные недостатки. По мнению аудиторов, для многомиллиардных инвестиций в ремонт коридоров до сих пор нет надёжной основы для принятия решений. Бюджетному комитету Бундестага также не хватает существенной информации для осуществления контрольных и бюджетных полномочий. Расходы на некоторые уже завершённые ремонты значительно выросли.

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Меньше маршрутов и поэтапное восстановление движения

Программа предусматривает многомесячное закрытие интенсивно используемых линий для комплексной модернизации. Ожидается, что после этого маршруты будут менее подвержены сбоям, а пунктуальность улучшится во всей сети.

После проблем во время первых работ Deutsche Bahn и федеральные власти за две недели до публикации отчёта объявили, что в течение следующих пяти лет отремонтируют значительно меньше маршрутов, чем планировалось ранее. Движение поездов после завершения работ также должны восстанавливать постепенно, а не полностью в одну определённую дату. Счётная палата отметила, что компания сократила обещанный период без новых строительных работ с десяти до пяти лет, однако уже не соблюдает и это обязательство из-за дальнейших работ и устранения дефектов.

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