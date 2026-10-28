Россия пытается натравить Европу на США и расколоть ЕС изнутри — Сибига

Россия пытается натравить Европу на США, усилить противоречия между странами ЕС и НАТО и вызвать расколы внутри европейских государств. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на пленарном заседании 78-й сессии Северного совета. По его мнению, ответом на эти попытки должно стать единство союзников на всех трех уровнях.

Андрей Сибига призвал западных союзников реалистично оценивать цели Москвы. По словам министра, Россия стремится не только ослабить связи между отдельными государствами, но и обострить противоречия внутри самих стран. «Мы должны очень реалистично оценивать то, к чему стремится Москва. По данным нашей разведки, стратегическая цель России — разделить нас на трех уровнях», — сказал глава украинского МИД.

Первый уровень — отношения между Европой и Соединёнными Штатами. По мнению Сибиги, Москва стремится ослабить сотрудничество между ними и создать условия, при которых союзники не смогут действовать совместно.

Второй уровень — отношения между самими странами Европейского Союза и НАТО. Россия пытается усугублять разногласия между государствами, которые совместно работают над вопросами безопасности и обороны.

Третий уровень — внутренняя ситуация в европейских странах. По словам министра, Москва стремится вызвать расколы в обществе, в частности в преддверии выборов. Сибига обратил внимание на то, что в течение следующего года граждане более чем половины стран ЕС будут голосовать на выборах.

Ответом должно стать единство союзников

Украинский министр подчеркнул, что противодействовать таким попыткам нужно на каждом из трех уровней. Для этого Европе и США важно сохранять общую позицию, странам ЕС и НАТО — поддерживать сотрудничество, а внутри демократических государств — не допускать расколов, которые могут ослабить общество. Отдельно Сибига подчеркнул важность сотрудничества стран Северной Европы и Балтии, Польши, Украины и союзников по НАТО в Черноморском регионе.

По его словам, эти государства объединяют общие взгляды на свободу, безопасность и будущее Европы. Министр назвал три ключевых критерия такого сотрудничества: свобода как главная ценность, реалистичное понимание угроз со стороны России и вера в сильную и объединенную Европу.

Сибига считает, что именно благодаря такому видению можно найти новые возможности для совместных действий. В частности, это касается поддержки стремления Украины вступить в ЕС и НАТО, а также углубления практического сотрудничества в рамках Объединенных экспедиционных сил — JEF. «Если мы начнём смотреть на политическую карту Европы через эту призму, то увидим много новых возможностей — от понимания ценности членства Украины в НАТО и ЕС до практической интеграции в рамках JEF уже сегодня», — отметил глава МИД.

Украина хочет полноценно присоединиться к JEF

Сибига также заявил, что Украина надеется как можно скорее стать полноправным участником этой инициативы. Объединенные экспедиционные силы — это оборонное объединение под руководством Великобритании, в которое входят страны Северной Европы, Прибалтики и Нидерланды. Оно направлено на быстрое реагирование на угрозы безопасности. Министр подчеркнул, что Европа должна не только координировать свои действия, но и развивать собственные возможности для защиты. По его словам, государства должны располагать необходимыми средствами, чтобы самостоятельно заботиться о безопасности, в частности защищать воздушное пространство и обеспечивать надежную связь. «Хватит серых зон. Хватит зон влияния. Вместе мы должны стать единой силой, ответственной за собственную судьбу», — заявил Сибига.

Он отдельно упомянул о защите воздушного пространства и спутниковой связи. По его мнению, Европа должна быть способна обеспечивать эти потребности самостоятельно, чтобы безопасность государств не зависела от решений, которые могут приниматься за пределами региона. «Это означает, что мы должны иметь собственные средства для защиты нашего неба и обеспечения связи, в частности спутниковой. Чтобы никто не мог лишить нас безопасности, свободы и будущего», — подчеркнул глава украинского МИД.

Таким образом, Сибига призвал европейских партнеров и США укреплять сотрудничество, не допускать внутренних расколов и развивать совместные оборонные возможности. По его мнению, согласованные действия союзников должны стать ответом на стремление России ослабить Запад. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании 78-й сессии Северного (Нордического) совета.

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До этого Сибига призвал к встрече Зеленского и Путина для обсуждения вопросов мира.

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