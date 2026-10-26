W Niemczech Federalny Trybunał Obrachunkowy wykrył poważne niedociągnięcia w programie Deutsche Bahn dotyczącym kompleksowych remontów najbardziej obciążonych tras kolejowych. W raporcie dla Komisji Budżetowej Bundestagu audytorzy wskazali, że pierwsze remonty korytarzy ujawniły poważne błędy w kalkulacjach, a analizy opłacalności ekonomicznej były błędne i niewiarygodne, informuje Der Spiegel.

Zastrzeżenia dotyczące planowania i kosztów

Z ustaleń Trybunału Obrachunkowego wynika, że dział infrastruktury DB InfraGo w dużej mierze nie wywiązuje się ze swoich obietnic dotyczących remontów. Audytorzy uważają za konieczne konsekwentne skorygowanie realizacji programu. Niemieckie Ministerstwo Transportu w swoim stanowisku nie podważyło ustaleń kontroli, a według raportu potwierdziło problemy z kalkulacjami opłacalności ekonomicznej i kontrolą rezultatów.

Trybunał Obrachunkowy wezwał ministerstwo do wykazania ekonomicznego uzasadnienia i skuteczności każdego remontu zgodnie z przepisami budżetowymi oraz do usunięcia wykrytych niedociągnięć. Zdaniem audytorów nadal nie ma wiarygodnej podstawy do podejmowania decyzji w sprawie wielomiliardowych inwestycji w remonty korytarzy. Komisji Budżetowej Bundestagu brakuje również istotnych informacji do wykonywania uprawnień kontrolnych i budżetowych. Koszty niektórych już zakończonych remontów znacznie wzrosły.

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Mniej tras i etapowe przywracanie ruchu

Program zakłada wielomiesięczne zamknięcie intensywnie użytkowanych linii w celu kompleksowej modernizacji. Oczekuje się, że po tym trasy będą mniej podatne na zakłócenia, a punktualność poprawi się w całej sieci.

Po problemach podczas pierwszych prac Deutsche Bahn i władze federalne ogłosiły dwa tygodnie przed publikacją raportu, że w ciągu następnych pięciu lat wyremontują znacznie mniej tras, niż wcześniej planowano. Ruch pociągów po zakończeniu prac ma być również przywracany stopniowo, a nie w pełni w jednym ustalonym terminie. Trybunał Obrachunkowy wskazał, że spółka skróciła obiecany okres bez nowych prac budowlanych z dziesięciu do pięciu lat, jednak już nie dotrzymuje nawet tego zobowiązania z powodu dalszych prac i usuwania usterek.

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