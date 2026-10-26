位于莫斯科基塔伊戈罗德斯卡亚街的俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局（Roskomnadzor）总部大楼的保安人员将携带战斗手枪执勤。此次加强安保措施的背景是，该局员工在2026年曾遭遇两次暗杀未遂事件。

根据俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局总部的安保招标文件，安保人员将配备9毫米口径的马卡洛夫手枪。 两名持枪安保人员将全天候在办公楼外执勤，工作日期间还将有一名配备特殊装备的安保人员加入执勤。

此前，该机构的安保人员已配备橡胶警棍、手铐和金属探测器。但直到2026年10月，他们才开始配备实弹枪支。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

需要提醒的是，俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局（Roskomnadzor）已开始在俄罗斯封锁Telegram的服务。

在封锁Telegram后，俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局（Roskomnadzor）面临监管能力不足的问题，部分网站重新变得可访问。

俄罗斯联邦安全局（FSB）宣布挫败了一起针对俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局领导人的暗杀企图。

在莫斯科，一名青少年杀害了一名正在封锁网站的俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局工作人员。

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