Охранники главного офиса Роскомнадзора на Китайгородской улице в Москве будут нести дежурство с боевыми пистолетами. Усиление мер безопасности произошло на фоне двух покушений на сотрудников ведомства в 2026 году.

Согласно тендерной документации на охрану главного управления Роскомнадзора, охранникам выдадут 9-миллиметровые пистолеты Макарова. Двое вооруженных сотрудников будут дежурить у офиса круглосуточно, а в будние дни к ним присоединится еще один охранник со специальными средствами.

Ранее охрана ведомства уже использовала резиновые дубинки, наручники и металлодетекторы. Однако боевое огнестрельное оружие ей начали предоставлять только в октябре 2026 года.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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