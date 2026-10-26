Ochroniarze głównej siedziby Roskomnadzoru przy ulicy Kitajgorodskiej w Moskwie będą pełnić służbę z pistoletami bojowymi. Zaostrzenie środków bezpieczeństwa nastąpiło w związku z dwoma próbami zamachu na pracowników urzędu w 2026 roku.

Zgodnie z dokumentacją przetargową dotyczącą ochrony głównej siedziby Roskomnadzoru, ochroniarze otrzymają pistolety Makarowa kalibru 9 mm. Dwóch uzbrojonych pracowników będzie pełniło dyżur przy biurze przez całą dobę, a w dni powszednie dołączy do nich jeszcze jeden ochroniarz wyposażony w specjalistyczny sprzęt.

Wcześniej ochrona agencji korzystała już z pałek gumowych, kajdanek i wykrywaczy metalu. Jednak broń palną bojową zaczęto jej dostarczać dopiero w październiku 2026 roku.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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