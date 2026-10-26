We Włoszech taksówkarze i kierowcy pojazdów wynajmowanych prywatnie przeprowadzili protest w pobliżu Ministerstwa Transportu w Rzymie z powodu gwałtownego wzrostu cen paliw. Uczestnicy akcji ostrzegli, że protest może przerodzić się w strajk, informuje Anadolu Agency, powołując się na ANSA.

Żądania przewoźników

Demonstrację zorganizowały stowarzyszenia taksówkarzy It Taxi, Uritaxi i Unicoop wraz z operatorami prywatnego wynajmu Unitrav. W chwili publikacji nie odnotowano zakłóceń w działaniu usług. Inne związki zawodowe planowały przeprowadzić we wtorek szeroko zakrojoną akcję we Florencji.

Protestujący domagają się szerszych ulg podatkowych, w tym przywrócenia ulg podatkowych, które były stopniowo ograniczane. Przedstawiciel Federtaxi Cisal Carlo di Alessandro oświadczył, że od początku kryzysu koszty operacyjne wzrosły o 25–30%. Jak powiedział, strajk pozostaje jedną z opcji rozważanych przez przewoźników.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozmowy z sektorem transportu towarowego

Minister transportu Matteo Salvini i jego zastępca Edoardo Rixi mają spotkać się we wtorek z przedstawicielami sektora samochodowego transportu towarowego, aby omówić strukturalne problemy branży. W ubiegłym tygodniu rząd przeznaczył 105 mln euro nadzwyczajnego wsparcia — ponad 127 mln dolarów.

Włochy wraz z Czechami, Rumunią i Słowacją zwróciły się również do Unii Europejskiej o przedłużenie tymczasowej pomocy dla rolników, aby pokryć rosnące koszty paliwa. Oczekiwano, że propozycja zostanie przedstawiona we wtorek na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

Czytaj nas na