意大利出租车司机和私人租赁车辆司机因燃油价格急剧上涨，在罗马交通部附近举行抗议活动。参与者警告称，抗议可能升级为罢工，据阿纳多卢通讯社援引ANSA报道。

运输业者的诉求

此次示威由出租车司机协会It Taxi、Uritaxi和Unicoop与私人租赁运营商Unitrav共同组织。截至报道时，尚未记录到服务中断。其他工会计划于周二在佛罗伦萨举行大规模行动。

抗议者要求扩大税收优惠，尤其是恢复被逐步削减的税收抵免。Federtaxi Cisal代表卡洛·迪·亚历山德罗表示，自危机开始以来，运营成本已上涨25%至30%。他说，罢工仍是运输业者正在考虑的选项之一。

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与货运行业的谈判

交通部长马泰奥·萨尔维尼及其副手埃多阿尔多·里克西将于周二与公路货运行业代表会面，讨论该行业的结构性问题。上周，政府拨出1.05亿欧元紧急支持资金——超过1.27亿美元。

意大利还与捷克、罗马尼亚和斯洛伐克一道，就延长对农业生产者的临时援助一事向欧盟提出呼吁，以覆盖不断上涨的燃油成本。该提案预计将于周二在欧盟农业和渔业理事会会议上提出。

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