В Италии таксисты и водители автомобилей частного найма провели протест у Министерства транспорта в Риме из-за стремительного роста цен на топливо. Участники акции предупредили, что протест может перерасти в забастовку, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на ANSA.

Требования перевозчиков

Демонстрацию организовали ассоциации таксистов It Taxi, Uritaxi и Unicoop совместно с операторами частного найма Unitrav. На момент сообщения перебоев в работе служб не фиксировалось. Другие профсоюзы планировали провести масштабную акцию во Флоренции во вторник.

Протестующие требуют более широких налоговых льгот, в частности восстановления налоговых кредитов, которые постепенно сокращались. Представитель Federtaxi Cisal Карло ди Алессандро заявил, что с начала кризиса операционные расходы выросли на 25–30%. По его словам, забастовка остается одним из вариантов, рассматриваемых перевозчиками.

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Переговоры с грузовым сектором

Министр транспорта Маттео Сальвини и его заместитель Эдоардо Рикси должны встретиться во вторник с представителями сектора автомобильных грузовых перевозок, чтобы обсудить структурные проблемы отрасли. На прошлой неделе правительство выделило 105 млн евро экстренной поддержки — более 127 млн долларов.

Италия также вместе с Чехией, Румынией и Словакией обратилась к Европейскому союзу по поводу продления временной помощи аграриям, чтобы покрыть рост расходов на топливо. Предложение ожидали представить во вторник на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству.

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