W Serbii rozpoczął się przewidziany prawem okres ciszy przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi, które mają odbyć się w niedzielę 25 października 2026 roku. Kampania wyborcza zakończyła się 22 października, a głosowanie potrwa od 07:00 do 20:00 czasu środkowoeuropejskiego, informuje The Rio Times.

Dwie główne siły

W wyborach zostanie wybranych 250 deputowanych do parlamentu. Zarejestrowanych jest 6 450 523 wyborców, a do uzyskania większości potrzeba 126 mandatów.

Głównymi rywalami są lista rządząca, na czele której stoi Aleksandar Vučić, oraz Lista Studentów, która wyłoniła się z ruchu uniwersyteckiego na tle protestów antykorupcyjnych. Według publikacji Vučić 27 września zrezygnował z urzędu prezydenta i dąży do objęcia stanowiska premiera. Lista Studentów, licząca 250 kandydatów, jest prowadzona przez kardiologa i profesora Uniwersytetu w Nowym Sadzie Iliję Srdanovicia.

Obie siły przeprowadziły ostatnie wiece 22 października w Belgradzie. Lista Studentów zgromadziła zwolenników na placu Slavija, a Vučić tego samego dnia zorganizował osobne wydarzenie w hali sportowej w innej części miasta.

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Sondaże dają różne wyniki

Najnowszy sondaż Ipsos, przeprowadzony od 20 do 22 października wśród 3 624 respondentów na zlecenie listy rządzącej, dał jej 47,4% poparcia. Lista Studentów uzyskała w tym badaniu 40%, a lista Partii Socjalistycznej Ivicy Dacicia — 3,2%.

Jednocześnie telefoniczny sondaż NSPM, przeprowadzony od 25 września do 5 października wśród 1 050 osób, wskazał przewagę Listy Studentów wśród zdecydowanych wyborców: 44,5% wobec 42,7%. Średnia PolitPro na dzień 24 października oceniała poparcie dla listy rządzącej na 46,8%, a dla listy studentów na 40,6%.

Oceny rynków prognostycznych

Na platformie Kalshi, według stanu na 13:56 czasu wschodniego USA 24 października, prawdopodobieństwo zwycięstwa listy kierowanej przez Serbską Partię Postępową oceniano na 73%, natomiast zwycięstwo Listy Studentów — na 29%. Polymarket oceniał szanse listy Vučicia na zwycięstwo na 70%. Wskaźniki te odzwierciedlają zakłady uczestników rynków prognostycznych, a nie oficjalne wyniki głosowania.

Protesty, z których wyłonił się ruch studencki, rozpoczęły się po zawaleniu się betonowego zadaszenia na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie w listopadzie 2024 roku. Według The Rio Times zginęło wówczas 16 osób.

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