В Сербии начался установленный законом период тишины перед досрочными парламентскими выборами, которые должны состояться в воскресенье, 25 октября 2026 года. Избирательная кампания завершилась 22 октября, а голосование будет проходить с 07:00 до 20:00 по центральноевропейскому времени, сообщает The Rio Times.

Две главные силы

На выборах будут избраны 250 депутатов парламента. Зарегистрированы 6 450 523 избирателя, а для большинства необходимо получить 126 мандатов.

Основными соперниками являются список власти во главе с Александром Вучичем и Студенческий список, возникший из университетского движения на фоне антикоррупционных протестов. По данным издания, Вучич 27 сентября сложил полномочия президента и стремится стать премьер-министром. Студенческий список из 250 кандидатов возглавляет кардиолог и профессор Новосадского университета Илия Срданович.

Последние митинги обе силы провели 22 октября в Белграде. Студенческий список собрал сторонников на площади Славия, а Вучич в тот же день провел отдельное мероприятие в спортивном зале в другой части города.

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Опросы показывают разные результаты

Самый свежий опрос Ipsos, проведенный 20–22 октября среди 3 624 респондентов по заказу правящего списка, отдал ему 47,4% поддержки. Студенческий список в этом исследовании набрал 40%, а список Социалистической партии Ивицы Дачича — 3,2%.

В то же время телефонный опрос NSPM, проведенный с 25 сентября по 5 октября среди 1 050 человек, показал преимущество Студенческого списка среди определившихся избирателей: 44,5% против 42,7%. Средний показатель PolitPro по состоянию на 24 октября оценивал поддержку правящего списка в 46,8%, а студенческого — в 40,6%.

Оценки рынков прогнозов

На платформе Kalshi по состоянию на 13:56 по восточному времени США 24 октября вероятность победы списка, возглавляемого Сербской прогрессивной партией, оценивалась в 73%, тогда как победа Студенческого списка — в 29%. Polymarket оценивал шансы списка Вучича на победу в 70%. Эти показатели отражают ставки участников рынков прогнозов, а не официальные результаты голосования.

Протесты, из которых выросло студенческое движение, начались после обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сада в ноябре 2024 года. По информации The Rio Times, тогда погибли 16 человек.

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