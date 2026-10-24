塞尔维亚已进入法律规定的静默期，提前议会选举将于2026年10月25日星期日举行。竞选活动于10月22日结束，投票将于中欧时间07:00至20:00进行，The Rio Times报道。

两大主要力量

此次选举将选出250名议会议员。登记选民共有6,450,523人，获得多数席位需要126个席位。

主要竞争对手是由亚历山大·武契奇领导的执政名单，以及在反腐败抗议背景下从大学运动中产生的学生名单。据该媒体报道，武契奇于9月27日辞去总统职务，并寻求出任总理。由250名候选人组成的学生名单由心脏病学家、诺维萨德大学教授伊利亚·斯尔达诺维奇领衔。

两股力量均于10月22日在贝尔格莱德举行最后的集会。学生名单在斯拉维亚广场集结支持者，而武契奇则于同日在该市另一地区的一座体育馆举行了单独活动。

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民调结果不一

最新的Ipsos民调于10月20日至22日进行，受执政名单委托，对3,624名受访者进行了调查，结果显示该名单获得47.4%的支持率。学生名单在该调查中的支持率为40%，而伊维察·达契奇的社会党名单为3.2%。

与此同时，NSPM于9月25日至10月5日对1,050人进行的电话调查显示，在已决定投票意向的选民中，学生名单领先：44.5%对42.7%。截至10月24日，PolitPro平均数据显示，执政名单的支持率为46.8%，学生名单为40.6%。

预测市场评估

截至10月24日美国东部时间13:56，Kalshi平台估计，由塞尔维亚进步党领导的名单获胜概率为73%，学生名单获胜概率为29%。Polymarket估计武契奇名单的获胜概率为70%。这些数字反映的是预测市场参与者的投注，而非官方投票结果。

学生运动所源起的抗议活动始于2024年11月诺维萨德火车站一处混凝土雨棚坍塌之后。据The Rio Times报道，当时有16人死亡。

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