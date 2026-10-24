Meloni ogłosiła skierowanie 500 żołnierzy do Mediolanu — France 24

W Mediolanie we Włoszech protestujący ponownie wyszli w sobotę na ulice z powodu kosztów życia. Po protestach tydzień wcześniej, którym towarzyszyły grabieże i starcia z policją, władze rozmieściły wojskowych w różnych częściach miasta, a luksusowe butiki zabito deskami. Premier Włoch Giorgia Meloni ogłosiła skierowanie do miasta dodatkowych 500 żołnierzy oraz wprowadzenie surowszych kar dla nieletnich.

Środki bezpieczeństwa w centrum

Jak podaje France 24, policja oświadczyła, że nieletni stanowili znaczną część uczestników gwałtownych protestów w ubiegłym tygodniu. Nad centralnym placem Piazza del Duomo krążyły śmigłowce obserwacyjne.

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Patrole i armata wodna

Wojskowi patrolowali centrum w grupach, obok pojazdów wojskowych i armaty wodnej. Niektórzy odwiedzający powiedzieli, że opuszczą centrum Mediolanu, jeśli przemoc się powtórzy. Nowe protesty odbyły się tydzień po wcześniejszych zamieszkach w mieście.

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