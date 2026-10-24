Мелони объявила о направлении 500 военных в Милан — France 24

В Милане, Италия, протестующие в субботу вновь вышли на улицы из-за стоимости жизни. После протестов неделей ранее, сопровождавшихся мародёрством и столкновениями с полицией, власти развернули военных в разных частях города, а люксовые бутики заколотили досками. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о направлении в город дополнительных 500 военных и введении более строгих наказаний для несовершеннолетних.

Меры безопасности в центре

Как сообщает France 24, полиция заявила, что несовершеннолетние составляли значительную часть участников насильственных протестов на прошлой неделе. Над центральной площадью Пьяцца-дель-Дуомо кружили вертолёты наблюдения.

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Патрули и водомёт

Военные патрулировали центр группами рядом с военными транспортными средствами и водомётом. Некоторые посетители заявили, что покинут центр Милана, если насилие повторится. Новые протесты прошли через неделю после предыдущих беспорядков в городе.

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