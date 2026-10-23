В Радоме, Польша, 18-летний Доминик Голуй получил современные протезы кисти и одной ноги после тяжёлого несчастного случая на железной дороге, в результате которого потерял обе ноги и часть кисти. Во время встречи в лицее имени Николая Коперника, где он учится, юноша поблагодарил людей, которые поддержали его материально и нематериально, сообщает RMF24.

Обстоятельства несчастного случая

Случай произошёл в феврале на станции Воля-Бервецка неподалёку от Радома. Доминик ехал поездом вместе с матерью и вышел на платформу, чтобы помочь вынести детскую коляску.

Когда он пытался вернуться в вагон, поезд тронулся. Двери зажали ему руку, после чего парень упал между краем платформы и корпусом вагона. После травмирования Голуй почти месяц находился в медикаментозной коме, а врачи Военно-медицинского института в Варшаве боролись за его жизнь.

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Реабилитация и расследование

Фонд «Podaruj Dobro» организовал сбор средств, а также помог с реабилитацией и обеспечением протезами кисти и одной ноги. Глава фонда Даниэль Коцур заявил, что бионическая технология, использованная для протеза кисти, является одним из самых современных решений для возвращения самостоятельности людям после травм. По его словам, уже в первые сутки сбора для Доминика собрали 1,3 млн.

Юноша готовится к выпускным экзаменам, планирует принять участие в олимпиаде по знаниям о железной дороге и хочет связать с этой отраслью будущую профессию. На стыке июня и июля следующего года он должен получить протез второй ноги.

Окружная прокуратура в Радоме продолжает расследование. Руководителю поезда предъявили обвинения: по версии следствия, он слишком рано передал по радиосвязи сигнал об отправлении. Как сообщает RMF24, мужчина признал вину и выразил раскаяние; ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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