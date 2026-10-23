W Radomiu 18-letni Dominik Gołuj otrzymał nowoczesne protezy ręki i jednej nogi po ciężkim wypadku kolejowym, w którym stracił obie nogi i część ręki. Podczas spotkania w Liceum im. Mikołaja Kopernika, gdzie się uczy, młody mężczyzna podziękował ludziom, którzy wsparli go materialnie i niematerialnie, informuje RMF24.

Okoliczności wypadku

Do wypadku doszło w lutym na stacji Wola Bierwiecka koło Radomia. Dominik jechał pociągiem wraz z matką i wyszedł na peron, aby pomóc wynieść wózek dziecięcy.

Kiedy próbował wrócić do wagonu, pociąg ruszył. Drzwi przytrzasnęły mu rękę, po czym chłopak wpadł między krawędź peronu a korpus wagonu. Po urazie Gołuj przez niemal miesiąc przebywał w śpiączce farmakologicznej, a lekarze Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie walczyli o jego życie.

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Rehabilitacja i śledztwo

Fundacja „Podaruj Dobro” zorganizowała zbiórkę pieniędzy, a także pomogła w rehabilitacji i zapewnieniu protez ręki oraz jednej nogi. Prezes fundacji Daniel Kocur oświadczył, że technologia bioniczna zastosowana w protezie ręki jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań służących przywracaniu samodzielności osobom po urazach. Według niego już w pierwszej dobie zbiórki dla Dominika zebrano 1,3 mln.

Młody mężczyzna przygotowuje się do egzaminów końcowych, planuje wziąć udział w olimpiadzie wiedzy o kolei i chce związać z tą branżą swój przyszły zawód. Na przełomie czerwca i lipca przyszłego roku ma otrzymać protezę drugiej nogi.

Prokuratura Okręgowa w Radomiu kontynuuje śledztwo. Kierownikowi pociągu przedstawiono zarzuty: według śledczych zbyt wcześnie przekazał on przez radio sygnał odjazdu. Jak informuje RMF24, mężczyzna przyznał się do winy i wyraził skruchę; grozi mu do ośmiu lat więzienia.

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