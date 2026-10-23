波兰18岁多米尼克获得现代假肢——RMF24

在波兰拉多姆，18岁的多米尼克·戈武伊在一次严重铁路事故中失去双腿和部分手部后，获得了现代手部假肢和一条腿的假肢。在他就读的尼古拉·哥白尼中学举行的一次会面中，这名年轻人感谢了在物质和非物质方面支持他的人，RMF24报道。

事故经过

事故发生在2月，地点是拉多姆附近的沃拉-别尔维耶茨卡站。多米尼克当时与母亲乘坐火车，他下到站台帮忙搬出婴儿车。

当他试图返回车厢时，列车启动了。车门夹住了他的手，随后这名男孩跌入站台边缘与车厢车体之间。受伤后，戈武伊在药物诱导昏迷中度过了近一个月，华沙军事医学研究所的医生为挽救他的生命而努力。

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康复与调查

“Podaruj Dobro”基金会组织了筹款，并协助进行康复以及配备手部和一条腿的假肢。该基金会负责人丹尼尔·科楚尔表示，用于手部假肢的仿生技术是帮助伤后人士恢复独立能力的最先进解决方案之一。据他称，在为多米尼克筹款的第一天就筹得130万。

这名年轻人正在准备毕业考试，计划参加铁路知识奥林匹克竞赛，并希望将未来职业与这一行业联系起来。明年6月底至7月初，他将获得另一条腿的假肢。

拉多姆地区检察院仍在继续调查。列车负责人已被提出指控：根据调查人员的说法，他过早通过无线电传达了发车信号。RMF24报道称，该男子承认罪责并表示悔意；他可能面临最高八年监禁。

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