莫桑比克狩猎旅行运营商Zambeze Delta Safaris因通过可持续野生动物管理对自然保护作出的贡献，获得2026年Markhor奖。该公司由职业猎人马克·霍尔丹领导，于10月22日在亚美尼亚埃里温举行的联合国生物多样性大会COP17期间获颁该奖，Mongabay报道。

赞比西河三角洲的种群恢复

Zambeze Delta Safaris将受监管的战利品狩猎与野生动物恢复、反盗猎工作及面向当地社区的项目结合起来。该公司在莫桑比克的一个地区开展业务，该地区因内战而遭受严重破坏。

霍尔丹于1994年开始在莫桑比克中部的Coutada 11狩猎特许区工作，当时野生动物种群已大幅减少。后来，他与莫桑比克商人卡洛斯·帕切科·法里亚共同创立了Zambeze Delta Safaris。

该公司的获奖提名材料称，该地区非洲水牛数量从约1,100头增至35,000头，黑马羚数量从40只增至4,000只。2018年，24头狮子被重新引入Coutada 11；提名材料称，目前那里生活着约120头狮子。Mongabay指出，其未独立核实所有这些数据，尽管莫桑比克生物多样性保护基金会记录了野生动物的显著恢复。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于战利品狩猎的讨论

战利品狩猎仍是一项存在争议的做法，尤其是因为收入如何在社区之间分配的问题。2013年在莫桑比克尼亚萨国家保护区开展的一项研究表明，一头豹可带来约24,000美元的狩猎收入，但只有很小一部分资金流向当地社区。

与此同时，2026年发布的一项针对撒哈拉以南非洲13个国家89项研究的综述显示，近三分之二有记录的战利品狩猎影响对野生动物或当地居民是积极的。霍尔丹表示，莫桑比克法律规定，社区可获得政府从特许经营者处取得收入的20%。

Markhor奖于2008年设立，每两年颁发一次。此前的获奖者包括来自坦桑尼亚、纳米比亚、津巴布韦和伊朗的自然保护倡议。

关注我们在