美国司法部指控42岁的政府承包商伊恩·布林克斯曼非法向一名与其有恋爱关系的记者传递涉及国防的信息。联邦调查局于10月23日搜查布林克斯曼位于华盛顿的住所后将其拘留，TimesLIVE报道。

美国司法部的指控

据检方称，布林克斯曼在其职务职责范围之外获取机密信息，并将其交给其伴侣，明知对方有意公开这些信息。他被控非法传递与国防有关的信息。

检察官表示，布林克斯曼在美国一家政府机构工作时曾获准接触绝密信息。后来，他在一家与同一机构合作的私人承包商担任系统集成开发人员。代表布林克斯曼的联邦公设辩护律师拒绝发表评论。

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调查材料

一名联邦调查局探员的宣誓书指出，布林克斯曼多次查阅机密情报报告，随后与该记者沟通。调查人员援引了电话记录、数据库访问日志、通行证刷卡数据、电子邮件往来及其他证据。

文件中，这名记者被标记为“1号人物”。调查人员称，她在2026年发表于Substack的至少五篇文章包含与机密报告内容相符的信息，其中包括标有“绝密”的文件。

联邦调查局的声明引用了一篇9月有关筹款文章中的一段文字。同样的文字也出现在网上通讯Capital & Empire于9月28日发布的一篇文章中，该通讯作者为艾达·查韦斯。查韦斯的个人资料称，在创办该通讯之前，她曾在The Nation及其他媒体工作。她没有立即回应置评请求。德勤和美国国务院也未立即发表评论。

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