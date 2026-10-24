Министерство юстиции США обвинило 42-летнего правительственного подрядчика Иана Бринксмана в незаконной передаче информации, касающейся национальной обороны, журналистке, с которой он состоял в романтических отношениях. Федеральное бюро расследований задержало Бринксмана 23 октября после обыска в его доме в Вашингтоне, сообщает TimesLIVE.

Обвинение Минюста США

По версии прокуратуры, Бринксман получал секретные сведения за пределами своих служебных обязанностей и передавал их своей партнерше, зная о ее намерении опубликовать информацию. Ему предъявили обвинение в незаконной передаче сведений, связанных с национальной обороной.

Прокуроры заявили, что Бринксман имел доступ к совершенно секретной информации, когда работал в государственном учреждении США. Позднее он был разработчиком системной интеграции у частного подрядчика, работавшего с тем же учреждением. Федеральный защитник, представляющий Бринксмана, отказался от комментариев.

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Материалы следствия

В заявлении агента ФБР под присягой указано, что Бринксман неоднократно получал доступ к секретным разведывательным отчетам, а затем общался с журналисткой. Следователи ссылаются на телефонные записи, журналы доступа к базам данных, данные о проходах по пропуску, электронную переписку и другие доказательства.

В документах журналистка обозначена как «Лицо 1». Следователи утверждают, что как минимум пять ее материалов, опубликованных на Substack в 2026 году, содержали информацию, соответствовавшую содержанию секретных отчетов, в том числе документов с грифом «совершенно секретно».

В заявлении ФБР приведена цитата из сентябрьского материала о сборе средств. Такой же текст содержится в публикации от 28 сентября в онлайн-рассылке Capital & Empire, автором которой является Аида Чавес. В профиле Чавес указано, что до запуска рассылки она работала в The Nation и других СМИ. Она не ответила оперативно на запрос о комментарии. Компания Deloitte и Государственный департамент США также не предоставили немедленных комментариев.

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