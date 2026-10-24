В Израиле убили украинку на глазах у её шестилетнего сына

В израильском городе Кирьят-Хаим недалеко от Хайфы была убита 43-летняя Яна Зикова, родившаяся в Ужгороде. Трагедия произошла в её квартире, а свидетелем нападения стал шестилетний сын женщины. В совершении преступления подозревают бывшего партнера погибшей — 30-летнего мужчину.

По словам соседей, украинка вместе с сыном жила в квартире на четвёртом этаже дома. В этом году мальчик пошёл в первый класс. Говорят, что женщина ранее жаловалась на проблемы в отношениях и признавалась, что боится мужа. На момент трагедии пара уже не жила вместе.

В тот день жильцы дома услышали крики из квартиры Яны Зиковой и пришли к ней. Одна из соседок забрала шестилетнего мальчика, который стал свидетелем нападения на мать, и пыталась его успокоить. В настоящее время ребёнок передан под опеку соответствующих социальных служб.

На место вызвали полицию и медиков. Однако спасти женщину не удалось — врачи констатировали её смерть от ножевых ранений.

Подозреваемого обнаружили непосредственно в квартире и задержали. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства преступления и его мотивы. Окончательную правовую оценку действиям задержанного должен дать суд.

Соседи рассказывают, что Яна Зикова самостоятельно воспитывала сына и уделяла ему много внимания.

«Она была приятной женщиной, очень заботилась о ребенке и оберегала его. Это ужасная трагедия», — рассказала одна из соседок журналистам.

По информации израильских СМИ, примерно месяц назад мать Яны находилась в Израиле, но впоследствии вернулась в Украину. Родственникам погибшей уже сообщили о трагедии.

Об этом сообщается со ссылкой на groza-news.info.

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