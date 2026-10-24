W Izraelu zamordowano Ukrainkę na oczach jej sześcioletniego syna

W izraelskim mieście Kiryat Haim, niedaleko Hajfy, zamordowano 43-letnią Janę Zikową, która urodziła się w Użhorodzie. Do tragedii doszło w jej mieszkaniu, a świadkiem napadu był sześcioletni syn kobiety. O popełnienie zbrodni podejrzewa się byłego partnera ofiary – 30-letniego mężczyznę.

Według sąsiadów Ukrainka wraz z synem mieszkała w mieszkaniu na czwartym piętrze budynku. W tym roku chłopiec poszedł do pierwszej klasy. Mówi się, że kobieta wcześniej skarżyła się na problemy w związku i przyznawała, że boi się mężczyzny. W chwili tragedii para już nie mieszkała razem.

Tego dnia mieszkańcy budynku usłyszeli krzyki dochodzące z mieszkania Jany Zikowej i udali się do jej lokalu. Jedna z sąsiadek zabrała sześcioletniego chłopca, który był świadkiem ataku na matkę, i próbowała go uspokoić. Obecnie dziecko zostało przekazane pod opiekę odpowiednich służb socjalnych.

Na miejsce wezwano policję i ratowników medycznych. Nie udało się jednak uratować kobiety – lekarze stwierdzili zgon w wyniku ran kłutych.

Podejrzanego znaleziono bezpośrednio w mieszkaniu i zatrzymano. Obecnie organy ścigania ustalają wszystkie okoliczności przestępstwa oraz jego motywy. Ostateczną ocenę prawną czynów zatrzymanego wyda sąd.

Sąsiedzi opowiadają, że Jana Zikowa samodzielnie wychowywała syna i poświęcała mu dużo uwagi.

„Była miłą kobietą, bardzo troszczyła się o dziecko i chroniła je. To straszna tragedia” – powiedziała dziennikarzom jedna z sąsiadek.

Według informacji izraelskich mediów matka Jany przebywała około miesiąca temu w Izraelu, ale później wróciła na Ukrainę. Krewni zmarłej zostali już poinformowani o tragedii.

Informację tę podano z odwołaniem do serwisu groza-news.info.

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