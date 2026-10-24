Departament Sprawiedliwości USA oskarżył 42-letniego rządowego wykonawcę Iana Brinksmena o bezprawne przekazanie informacji dotyczących obrony narodowej dziennikarce, z którą pozostawał w związku romantycznym. Federalne Biuro Śledcze zatrzymało Brinksmena 23 października po przeszukaniu jego domu w Waszyngtonie, informuje TimesLIVE.

Oskarżenie Departamentu Sprawiedliwości USA

Według prokuratury Brinksman pozyskiwał tajne informacje poza zakresem swoich obowiązków służbowych i przekazywał je swojej partnerce, wiedząc o jej zamiarze opublikowania tych informacji. Postawiono mu zarzut bezprawnego przekazania informacji związanych z obroną narodową.

Prokuratorzy oświadczyli, że Brinksman miał dostęp do informacji ściśle tajnych, gdy pracował w amerykańskiej instytucji rządowej. Później był programistą integracji systemów u prywatnego wykonawcy współpracującego z tą samą instytucją. Federalny obrońca reprezentujący Brinksmena odmówił komentarza.

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Materiały śledztwa

W oświadczeniu złożonym pod przysięgą przez agenta FBI wskazano, że Brinksman wielokrotnie uzyskiwał dostęp do tajnych raportów wywiadowczych, a następnie kontaktował się z dziennikarką. Śledczy powołują się na zapisy telefoniczne, dzienniki dostępu do baz danych, dane o użyciu przepustki, korespondencję elektroniczną i inne dowody.

W dokumentach dziennikarka została oznaczona jako „Osoba 1”. Śledczy twierdzą, że co najmniej pięć jej materiałów opublikowanych na Substacku w 2026 roku zawierało informacje odpowiadające treści tajnych raportów, w tym dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”.

W oświadczeniu FBI przytoczono cytat z wrześniowego materiału o zbieraniu funduszy. Taki sam tekst znajduje się w publikacji z 28 września w internetowym biuletynie Capital & Empire, którego autorką jest Aida Chavez. W profilu Chavez wskazano, że przed uruchomieniem biuletynu pracowała ona w The Nation i innych mediach. Nie odpowiedziała niezwłocznie na prośbę o komentarz. Deloitte i Departament Stanu USA również nie udzieliły natychmiastowych komentarzy.

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