We francuskiej Nicei zatrzymano 11 skrajnie prawicowych aktywistów podejrzanych o akty przemocy podczas protestów przeciwko nierówności społecznej — informuje Der Spiegel. Dziesięciu dorosłych podejrzanych ma stanąć we wtorek przed sądem pod zarzutami utworzenia grupy przestępczej i noszenia broni. Prokuratura planuje również wystąpić o ich tymczasowe aresztowanie. Wśród zatrzymanych jest osoba niepełnoletnia, która ma zostać doprowadzona przed sędziego rodzinnego.

Pojawienie się skrajnej prawicy na protestach

Według gazety Libération skrajnie prawicowe grupy wyszły na ulice Nicei, Montpellier, Lille, Nantes, Rennes, Dijon, Bordeaux, Bayonne, Tours, Rouen, Tuluzy, Caen, Clermont-Ferrand, Lyonu i Brestu. Przedstawiciele ugrupowań radykalnie prawicowych, identytarystycznych i nacjonalistycznych wzywali do przychodzenia do centrów miast rzekomo w celu ochrony sklepów przed grabieżami.

Na nagraniu z Nancy, według publikacji, widać, jak skrajnie prawicowi aktywiści najpierw zaatakowali lewicowych demonstrantów, a następnie wycofali się za kordon policjantów. Podczas dalszego posuwania się sił bezpieczeństwa, jak wynika z nagrań, dołączyli oni do funkcjonariuszy, aby zaatakować protestujących.

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Zaprzeczenie ministra

Francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez zaprzeczył doniesieniom, że policja chroniła skrajną prawicę. Powiedział stacji BFMTV, że grupy te nie współpracowały ani z policją, ani z żandarmerią. Według niego funkcjonariusze dokumentowali starcia z udziałem skrajnej prawicy i je przerywali.

Koordynator francuskiej partii lewicowej Manuel Bompard oświadczył wcześniej, że w Nicei zakazano wszystkich demonstracji z wyjątkiem działań skrajnej prawicy. Zapytał również, czy grupy te mogły korzystać z ochrony ministra spraw wewnętrznych lub prawicowego mera miasta.

Ogólnokrajowe protesty przeciwko wysokim kosztom życia i za poprawą edukacji rozpoczęły się ponad tydzień temu i towarzyszyły im poważne zamieszki. W miniony weekend znaczna obecność policji podczas nowych akcji zapobiegła zamieszkom i szkodom na taką samą skalę.

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