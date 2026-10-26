У Ніцці затримали 11 ультраправих після сутичок на протестах — Der Spiegel

У французькій Ніцці затримали 11 ультраправих за підозрою в насильницьких діях під час протестів проти соціальної нерівності, повідомляє Der Spiegel. Десять дорослих підозрюваних мають постати перед судом у вівторок за обвинуваченнями у створенні злочинного угруповання та носінні зброї. Прокуратура також планує клопотати про їхнє взяття під варту. Серед затриманих є неповнолітній, якого мають доставити до судді у справах неповнолітніх.

Поява ультраправих на протестах

За даними газети Libération, ультраправі групи виходили на вулиці Ніцци, Монпельє, Лілля, Нанта, Ренна, Діжона, Бордо, Байонни, Тура, Руана, Тулузи, Кана, Клермон-Феррана, Ліона та Бреста. Представники праворадикальних, ідентаристських і націоналістичних угруповань закликали приходити до центрів міст нібито для захисту магазинів від пограбувань.

На відео з Нансі, за даними видання, видно, як ультраправі спочатку напали на лівих демонстрантів, а потім відійшли за ланцюг поліцейських. Під час подальшого просування силовиків вони, як випливає із записів, приєдналися до правоохоронців, щоб атакувати протестувальників.

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Заперечення міністра

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньє заперечив повідомлення про те, що поліція захищала ультраправих. Він заявив телеканалу BFMTV, що ці групи не співпрацювали ані з поліцією, ані з жандармерією. За його словами, правоохоронці фіксували сутички за участю ультраправих і припиняли їх.

Координатор французької лівої партії Мануель Бомпар раніше заявив, що в Ніцці заборонили всі демонстрації, окрім дій ультраправих. Він також поставив питання, чи могли ці групи користуватися захистом міністра внутрішніх справ або правого мера міста.

Загальнонаціональні протести проти високої вартості життя та за поліпшення освіти розпочалися понад тиждень тому й супроводжувалися серйозними заворушеннями. Минулого вікенду значна присутність поліції під час нових акцій не допустила безладів і пошкоджень такого самого масштабу.

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