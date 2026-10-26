据《明镜周刊》报道，法国尼斯有11名极右翼人士因涉嫌在反对社会不平等的抗议活动中实施暴力行为而被拘留。10名成年嫌疑人将于周二因组建犯罪团伙和携带武器的指控出庭。检方还计划申请对他们实施羁押。被拘留者中包括一名未成年人，其将被带至少年法官面前。

极右翼出现在抗议活动中

据《解放报》报道，极右翼团体走上了尼斯、蒙彼利埃、里尔、南特、雷恩、第戎、波尔多、巴约讷、图尔、鲁昂、图卢兹、卡昂、克莱蒙费朗、里昂和布雷斯特的街头。右翼激进派、认同主义和民族主义团体的代表呼吁人们前往市中心，据称是为了保护商店免遭抢劫。

该媒体称，来自南锡的视频显示，极右翼人士先袭击了左翼示威者，随后退到一排警察身后。录像显示，在执法人员进一步推进时，他们加入执法人员的行列，袭击抗议者。

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部长否认

法国内政部长洛朗·努涅斯否认了警方保护极右翼人士的报道。他向BFMTV电视台表示，这些团体既没有与警方合作，也没有与宪兵队合作。据他称，执法人员记录了涉及极右翼人士的冲突，并予以制止。

法国左翼政党协调人马努埃尔·邦帕尔此前表示，尼斯禁止了除极右翼活动外的所有示威活动。他还质疑这些团体是否可能受到内政部长或该市右翼市长的保护。

反对高生活成本并要求改善教育的全国性抗议活动在一周多前开始，并伴随着严重骚乱。上周末，新一轮行动期间大量警力的部署阻止了同等规模的骚乱和破坏。

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