Во французской Ницце задержали 11 ультраправых по подозрению в насильственных действиях во время протестов против социального неравенства, сообщает Der Spiegel. Десять взрослых подозреваемых должны предстать перед судом во вторник по обвинениям в создании преступной группировки и ношении оружия. Прокуратура также планирует ходатайствовать об их заключении под стражу. Среди задержанных есть несовершеннолетний, которого должны доставить к судье по делам несовершеннолетних.

Появление ультраправых на протестах

По данным газеты Libération, ультраправые группы вышли на улицы Ниццы, Монпелье, Лилля, Нанта, Ренна, Дижона, Бордо, Байонны, Тура, Руана, Тулузы, Кана, Клермон-Феррана, Лиона и Бреста. Представители праворадикальных, идентаристских и националистических группировок призывали приходить в центры городов якобы для защиты магазинов от грабежей.

На видео из Нанси, по данным издания, видно, как ультраправые сначала напали на левых демонстрантов, а затем отошли за цепь полицейских. Во время дальнейшего продвижения силовиков они, как следует из записей, присоединились к правоохранителям, чтобы атаковать протестующих.

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Опровержение министра

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес опроверг сообщения о том, что полиция защищала ультраправых. Он заявил телеканалу BFMTV, что эти группы не сотрудничали ни с полицией, ни с жандармерией. По его словам, правоохранители фиксировали столкновения с участием ультраправых и пресекали их.

Координатор французской левой партии Мануэль Бомпар ранее заявил, что в Ницце запретили все демонстрации, кроме акций ультраправых. Он также задался вопросом, могли ли эти группы пользоваться защитой министра внутренних дел или правого мэра города.

Общенациональные протесты против высокой стоимости жизни и за улучшение образования начались более недели назад и сопровождались серьезными беспорядками. В прошлые выходные значительное присутствие полиции во время новых акций не допустило беспорядков и ущерба такого же масштаба.

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