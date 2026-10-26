Sąd federalny na Manhattanie uznał, że Departament Sprawiedliwości USA bezprawnie zwolnił federalną prokuratorkę Maureen Comey, i nakazał przywrócenie jej do pracy z mocą wsteczną. Comey ma wrócić do pracy jako zastępczyni prokuratora USA w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku.

Orzeczenie sądu

Jak informuje CNBC, decyzję wydał sędzia Sądu Okręgowego USA na Manhattanie Jesse Furman. Zaznaczył, że usunięcie Comey ze stanowiska nie było upoważnione przez żadną ustawę i naruszało amerykańską ustawę o reformie służby cywilnej.

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Sędzia wskazał, że prokurator generalny USA lub urzędnicy, którym przekazał takie uprawnienia, mogą zwolnić zastępcę prokuratora federalnego wyłącznie w trybie określonym przez prawo i z przewidzianych powodów. Furman uznał, że zwolnienie Comey naruszyło te wymogi.

Praca przy sprawach Epsteina

Maureen Comey, córka byłego dyrektora FBI Jamesa Comeya, została zwolniona w lipcu 2025 roku. Brała udział w postępowaniach karnych przeciwko Jeffreyowi Epsteinowi i jego wspólniczce Ghislaine Maxwell.

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