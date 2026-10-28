W USA bliźniacy Jamal i Kamal Abubakari z Ghany oraz 53-letnia Amanda Joy Opoku-Boachie z Kula na Hawajach przyznali się do winy w sprawie spisku mającego na celu oszustwo z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Poinformowało o tym biuro prokuratora USA dla Północnego Okręgu Ohio, jak podaje The Guardian.

Ponad 130 poszkodowanych

Według Departamentu Sprawiedliwości USA uczestnicy procederu wraz z innymi osobami od lipca 2024 roku do kwietnia 2026 roku wyszukiwali starszych Amerykanów na portalach randkowych i w mediach społecznościowych. Tworzyli fałszywe profile, aby nawiązywać z poszkodowanymi bliskie relacje, które często miały charakter romantyczny.

Poszkodowanych zostało ponad 130 osób w 25 stanach USA, a także w Niemczech i Austrii. Łączne straty przekroczyły 9 mln dolarów.

Wideo z wykorzystaniem AI

Departament Sprawiedliwości USA poinformował, że uczestnicy spisku czasami wykorzystywali platformy wideo oparte na sztucznej inteligencji, aby komunikować się z poszkodowanymi, podszywając się pod fikcyjne kobiety. Po wprowadzeniu ludzi w błąd fałszywymi historiami przelewali oni środki na rachunki bankowe kontrolowane przez uczestników spisku. Według organów ścigania część pieniędzy przekazywano wspólnikom w Ghanie i innych krajach.

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W dokumentach sądowych wskazano, że uczestnicy procederu informowali poszkodowanych o rzekomej potrzebie środków na pilne leczenie, inwestycje lub podróż na spotkanie. Prokuratorzy oświadczyli, że niektórzy poszkodowani po utracie oszczędności zostali bez środków do życia.

W ramach ugody dotyczącej przyznania się do winy trzy osoby zgodziły się na przepadek kosztowności zajętych podczas aresztowań, w tym drogich zegarków, pierścionków, łańcuszków, medalionów i kolczyków. Grozi im do 20 lat więzienia. Ogłoszenie wyroku dla braci zaplanowano na 9 lutego 2027 roku, a dla Opoku-Boachie na 10 lutego 2027 roku.

Inni wspólnicy oczekują na ekstradycję z Ghany. Według Departamentu Sprawiedliwości USA zajęto tam aktywa o szacunkowej wartości ponad 3 mln dolarów, w tym Lamborghini, Tesla Cybertruck, Mercedes-Benz i BMW.

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