Федеральный суд на Манхэттене признал незаконным увольнение Министерством юстиции США федерального прокурора Морин Коми и постановил восстановить ее в должности задним числом. Коми должна вернуться к работе в качестве помощника прокурора США в Южном округе Нью-Йорка.

Решение суда

Как сообщает CNBC, решение принял судья Окружного суда США на Манхэттене Джесси Фурман. Он отметил, что отстранение Коми от должности не было разрешено ни одним законом и противоречило Закону США о реформе государственной службы.

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Судья указал, что генеральный прокурор США или должностные лица, которым он делегировал такие полномочия, могут уволить помощника федерального прокурора только в установленном законом порядке и по определенным основаниям. По выводу Фурмана, увольнение Коми нарушило эти требования.

Работа по делам Эпштейна

Морин Коми, дочь бывшего директора ФБР Джеймса Коми, была уволена в июле 2025 года. Она участвовала в уголовных преследованиях Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл.

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