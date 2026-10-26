Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili odniósł się do pozwu wniesionego przez posłankę z partii „Sługa Narodu” Elżbietę Jaskę. Polityk domaga się pozbawienia go praw rodzicielskich oraz zasądzenia alimentów na ich wspólną córkę Jasmin.

Po nagłośnieniu sporu sądowego Saakaszwili oświadczył, że jego rodzina regularnie wspiera dziecko finansowo. Powiedział również, że matka podarowała córce mieszkanie w centrum Kijowa.

W swoim oświadczeniu Saakaszwili podkreślił, że szanuje Elżbietę Jaskę i jej pracę w ukraińskim parlamencie. Osobno zwrócił uwagę na trudne warunki, w jakich posłanka wychowuje ich wspólną córkę w czasie wojny na pełną skalę.

„Głęboko szanuję Lizę, która jako posłanka do parlamentu Ukrainy dzielnie pracuje na rzecz swojego kraju i wychowuje naszą cudowną córkę Jasmine w niezwykle trudnych warunkach, pod ciągłym ostrzałem” – napisał były prezydent Gruzji.

Według Saakaszwiliego dziewczynka urodziła się już po jego uwięzieniu. Polityk zaznaczył, że z powodu pobytu za kratkami nie ma obecnie możliwości osobistego spotkania z córką.

„Chociaż Jasmine urodziła się już po moim uwięzieniu z powodów politycznych, bardzo ją kocham i szczerze troszczę się o jej dobro” – zapewnił.

Saakaszwili opowiedział, że jego matka, Gijuli, kilkakrotnie odwiedzała Jasmine w Kijowie i innych europejskich miastach. Ponadto, jak twierdzi, co miesiąc przekazywała dziewczynce pomoc finansową i nadal to robi.

Osobno były prezydent Gruzji poinformował o prezencie, jaki jego rodzina podarowała dziecku. „Ponadto moja matka sprzedała część rodzinnego majątku w Gruzji i w 2022 roku podarowała Jasmine mieszkanie w centrum Kijowa” – oświadczył Saakaszwili.

Prawdopodobnie chodzi o mieszkanie o łącznej powierzchni 97,2 m² w Kijowie, którego właścicielką Jasmine została 10 kwietnia 2023 roku. Wartość tej nieruchomości wynosi 5,61 mln hrywien. Jednocześnie nie ma dokumentalnego potwierdzenia, że w swoim oświadczeniu Saakaszwili miał na myśli właśnie tę nieruchomość.

Polityk zapewnił również, że jego rodzina będzie nadal uczestniczyć w utrzymaniu córki. Wyraził nadzieję na zwolnienie z więzienia, aby osobiście być blisko dziecka.

„Oczywiście wraz z rodziną bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za Jasmin i zawsze będziemy się o nią troszczyć” – podkreślił Saakaszwili.

Informacja ta pochodzi z wpisu polityka na X.

Elżbieta Jaskó wniosła pozew o alimenty przeciwko Micheilowi Saakaszwilemu.

Saakaszwili ostrzegł Ukrainę przed ustępstwami wobec Rosji i podał przykład Gruzji.

Przypomnijmy, że Saakaszwili tworzy awatara opartego na sztucznej inteligencji, aby móc zwracać się do ludzi pomimo uwięzienia.

Wcześniej Saakaszwili wygłosił głośną deklarację na temat przyszłości Odessy.

Wcześniej Saakaszwili przypomniał o odmowie rektora KNU wpuszczenia go do jego macierzystego budynku.

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