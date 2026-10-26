Саакашвили прокомментировал судебный спор с Ясько по поводу их общей дочери

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на иск народного депутата от партии «Слуга народа» Елизаветы Ясько. Политик требует лишить его родительских прав и взыскать алименты на их общую дочь Жасмин.

После того как о судебном споре стало широко известно, Саакашвили заявил, что его семья регулярно оказывает ребенку финансовую помощь. Также он рассказал, что мать подарила дочери квартиру в центре Киева.

В своем заявлении Саакашвили подчеркнул, что уважает Елизавету Ясько и ее работу в украинском парламенте. Отдельно он обратил внимание на сложные условия, в которых депутат воспитывает их общую дочь во время полномасштабной войны.

«Я глубоко уважаю Лизу, которая как народный депутат Украины мужественно работает ради своей страны и воспитывает нашу прекрасную дочь Жасмин в чрезвычайно сложных условиях, под постоянными обстрелами», — написал экс-президент Грузии.

По словам Саакашвили, девочка родилась уже после его заключения. Политик отметил, что из-за пребывания за решеткой у него пока нет возможности лично видеться с дочерью.

«Хотя Жасмин родилась уже после моего политического заключения, я очень люблю её и искренне забочусь о её благополучии», – заверил он.

Саакашвили рассказал, что его мать Гиюли несколько раз навещала Жасмин в Киеве и других европейских городах. Кроме того, по его словам, она ежемесячно оказывала девочке финансовую помощь и продолжает делать это до сих пор.

Отдельно экс-президент Грузии сообщил о подарке, который его семья сделала ребенку. «Кроме того, моя мать продала часть семейного имущества в Грузии и в 2022 году подарила Жасмин квартиру в центре Киева», — заявил Саакашвили.

Вероятно, речь идет о квартире общей площадью 97,2 кв. м в Киеве, владелицей которой Жасмин стала 10 апреля 2023 года. Стоимость этой недвижимости составляет 5,61 млн грн. В то же время документального подтверждения того, что в своем заявлении Саакашвили имел в виду именно этот объект, нет.

Политик также заверил, что его семья и в дальнейшем будет участвовать в обеспечении дочери. Он выразил надежду на освобождение из-под стражи, чтобы лично быть рядом с ребенком.

«Безусловно, мы с семьёй берём на себя полную ответственность за Жасмин и всегда будем заботиться о ней», — подчеркнул Саакашвили.

Об этом сообщается со ссылкой на пост политика в Х.

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