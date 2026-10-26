面对俄罗斯的威胁，法国将加强欧洲的核防御——《华尔街日报》

鉴于来自俄罗斯的威胁，法国计划扩大其在欧洲的核保护伞。 鉴于俄罗斯方面曾表示可能动用核武器，巴黎正重启核弹头生产，并加强对此类武器信息的保密措施。

法国正在扩大核威慑规模

作为欧盟唯一拥有核武器的国家，法国正加剧俄罗斯面临的战略不确定性。 该国拥有约290枚核弹头，如今将首次在数十年后增加其产量，且不再披露其库存规模。

因此，今后不仅美国会在欧洲五国（包括土耳其）部署核武器，法国也已与10个合作伙伴达成协议。

加入该倡议的国家包括：

英国（该国核武器仅部署在潜艇上），

德国、

波兰，

荷兰，

比利时，

希腊，

芬兰，

挪威，

瑞典，

丹麦。

该计划包括：

在整个欧洲部署配备核武器的法国“阵风”战斗机，

建立新的基础设施、通信系统、

早期预警系统以及情报共享机制。

这将带来什么

法国总统埃马纽埃尔·马克龙称之为“前沿威慑”的法国“核保护伞”，给俄罗斯带来了新的挑战。法国总统战略事务顾问克萨维尔·沙泰尔近日就此发表了声明。

据他称，该项目为法国提供了“在核冲突升级时部署核力量的新机会”。专家认为，这对俄罗斯的威胁甚至比北约的核威慑计划更为严重。

挪威外交部长埃斯彭·巴特·埃伊德表示：“法国拥有战略潜力”，这“补充了美国现有的核保障”。

安装在“阵风”战斗机上的法国ASMP-A巡航导弹旨在打击俄罗斯最大城市，且命中目标的概率极高。军事官员和分析人士指出，这是一种完全不同层次的威慑。

“尚不清楚这是否能让俄罗斯人相信，法国人会冒着让巴黎遭受报复性打击的风险——例如通过华沙发动袭击。 但俄罗斯人无疑会对此予以关注，”巴黎政治学院（Sciences Po）俄罗斯与核问题专家尼科尔·格拉耶夫斯基表示。

据《华尔街日报》报道。

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