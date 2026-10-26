Франция усилит ядерную защиту Европы на фоне российских угроз — WSJ

Франция планирует расширить свой «ядерный зонтик» над Европой на фоне угроз со стороны России. На фоне российских заявлений о возможном применении ядерного оружия Париж возобновляет производство ядерных боеголовок и усиливает секретность вокруг информации об этом виде вооружения.

Франция усиливает ядерное сдерживание

Франция, являющаяся единственной страной ЕС, обладающей ядерным оружием, повышает уровень стратегической неопределенности для России. Страна располагает примерно 290 ядерными боеголовками, а теперь впервые за несколько десятилетий увеличит их производство и больше не будет раскрывать размеры своих запасов.

Таким образом, ядерное оружие теперь будет размещено не только США в пяти странах Европы (включая Турцию). Франция уже договорилась с 10 партнерами.

К инициативе присоединились:

Великобритания (где собственное ядерное оружие размещено только на подводных лодках),

Германия,

Польша,

Нидерланды,

Бельгия,

Греция,

Финляндия,

Норвегия,

Швеция,

Дания.

Она предусматривает:

развертывание французских истребителей Rafale с ядерным вооружением по всей Европе,

создание новой инфраструктуры, систем связи,

раннего предупреждения и механизмов обмена разведданными.

Что это даст

Французский «ядерный зонтик», который президент Франции Эммануэль Макрон назвал «передовым сдерживанием», создает новые сложности для России. Об этом недавно заявил советник французского президента по стратегическим вопросам Ксавье Шатель.

По его словам, проект даёт Франции «новые возможности для размещения ядерных сил в случае ядерной эскалации». И он даже опаснее для России, чем программа ядерного сдерживания НАТО, считают эксперты.

«Франция обладает стратегическим потенциалом», который «дополняет уже существующие ядерные гарантии» США, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Французские крылатые ракеты ASMP-A, установленные на истребителях Rafale, предназначены для нанесения ударов по крупнейшим городам России и обладают высокой вероятностью попадания в цели. Это совершенно иной уровень сдерживания, отмечают военные чиновники и аналитики.

«Неясно, убедит ли это россиян в том, что французы рискнут подвергнуть Париж ответному удару, например, через Варшаву. Но россияне, безусловно, обращают на это внимание», — говорит Николь Граевский, эксперт по России и ядерным вопросам из парижского университета Sciences Po.

Об этом сообщается со ссылкой на The Wall Street Journal.

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