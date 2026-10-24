在爱沙尼亚，2025年囚犯投诉占塔林和塔尔图行政法院全部案件的27%。这些法院共收到908起囚犯投诉，ERR News报道。

2026年前九个月，囚犯提交了超过680起投诉。他们对从羁押条件到获得医疗服务等不同问题提出异议。根据法院数据，目前约有1.5%的此类投诉获得支持。

预计工作量增加

塔林行政法院院长考波·克鲁斯韦表示，法院正准备应对因瑞典囚犯被转移至爱沙尼亚而增加的申诉数量。据他估计，如果约600人被转移到该国，且他们向法院提出申诉的频率与爱沙尼亚囚犯相同，每年可能会增加约300起投诉。

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克鲁斯韦称，首批投诉已经由爱沙尼亚囚犯提出，他们认为从瑞典转移来的囚犯享有更好的条件。律师卡塔琳娜·塔卢梅耶未排除其中部分主张可能合理。

瑞典囚犯的投诉

瑞典囚犯也曾向爱沙尼亚司法监察专员提出投诉。他们的诉求包括羁押条件和语言障碍。塔卢梅耶指出，外国囚犯还提出了与在瑞典的亲属和亲近人士保持联系的问题，因为这可能给他们带来额外的不成比例开支。

塔尔图监狱监狱长梅尔莱·乌尔斯特表示，管理部门正在仔细研究司法监察专员的结论，并计划在12月初作出回应。克鲁斯韦补充说，已建议司法和数字事务部研究其他国家的经验，因为在邻国，囚犯向法院提出申诉的频率要低得多。

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