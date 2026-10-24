В Эстонии жалобы заключённых в 2025 году составили 27% всех дел в административных судах Таллинна и Тарту. Всего в эти суды поступило 908 жалоб от заключённых, сообщает ERR News.

За первые девять месяцев 2026 года заключённые подали более 680 жалоб. Они оспаривают различные вопросы — от условий содержания до доступа к медицинской помощи. По данным судов, на данный момент удовлетворено около 1,5% таких жалоб.

Ожидаемое увеличение нагрузки

Председатель Таллиннского административного суда Каапо Круусвеэ заявил, что суды готовятся к увеличению числа обращений в связи с переводом в Эстонию заключённых из Швеции. По его оценке, если в страну перевезут около 600 человек, а они будут обращаться в суд с такой же частотой, как эстонские заключённые, это может добавить примерно 300 жалоб ежегодно.

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По словам Круусвеэ, первые жалобы уже подали эстонские заключённые, которые считают, что переведённые из Швеции заключённые имеют лучшие условия. Адвокат Катарина Талумяэ не исключила, что часть таких претензий может быть обоснованной.

Жалобы шведских заключённых

Шведские заключённые также обращались с жалобами к канцлеру юстиции Эстонии. Среди их претензий — условия содержания и языковой барьер. Талумяэ отметила, что иностранные заключённые поднимали и вопрос поддержания контактов с родственниками и близкими в Швеции, поскольку это может создавать для них дополнительные несоразмерные расходы.

Директор Тартуской тюрьмы Мерле Ульст сообщила, что администрация тщательно изучает выводы канцлера юстиции и планирует предоставить ответ в начале декабря. Круусвеэ добавил, что Министерству юстиции и цифровых дел предложили изучить опыт других стран, поскольку в соседних государствах заключённые обращаются в суды значительно реже.

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