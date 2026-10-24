В тропических лесах обнаружили новый вид бабочек, который не замечали более 200 лет

Учёные описали новый вид бабочек под названием Colobura cryptica, который более 200 лет не отличали от двух родственных видов. Внешне эти насекомые почти одинаковы, а их ареалы пересекаются на территории Центральной и Южной Америки.

Исследование началось с фотографий гусеницы, которую ученый Андрес Орельяна нашел в Венесуэле. У нее было черное тело и желтые шипы, типичные для бабочек рода Colobura. В то же время на её теле не было кремовых пятен, характерных для гусениц двух уже известных видов.

Это отличие заинтересовало исследователей и побудило их проверить, может ли гусеница принадлежать к отдельному, ранее не описанному виду.

ДНК подтвердила существование трех видов

Исследователи сравнили генетические данные бабочек и изучили музейные образцы из разных регионов Америки. Анализ митохондриальной и ядерной ДНК выявил три отдельные генетические линии, которые соответствовали различиям во внешнем виде насекомых.

Новый вид получил название Colobura cryptica. Ранее учёные знали о двух видах этого рода: Colobura dirce и Colobura annulata. Первый был описан ещё в XVIII веке, а второй официально признан отдельным видом в 2001 году.

Отличить взрослых бабочек непросто. У них характерные полосатые крылья, похожие на окраску зебры, а различия между ними сводятся к тонким деталям рисунка. Учёные также обнаружили, что крылья трёх видов по-разному отражают ультрафиолетовый свет, хотя человеческий глаз почти не замечает этой разницы.

Гусеница нового вида не имеет кремовых отметин на брюшке. У гусеницы Colobura dirce есть пятна в форме капель, а у Colobura annulata — кольцеобразные отметины.

Почему бабочки не скрещиваются между собой

Несмотря на почти одинаковый внешний вид, все три вида обитают на частично пересекающихся территориях. Исследователи пока не могут точно объяснить, как насекомые распознают партнеров своего вида и избегают скрещивания. Анализ ядерной ДНК не выявил признаков гибридизации между ними.

Одна из гипотез заключается в том, что бабочки занимают разные ярусы тропического леса. Colobura dirce чаще встречается в нижней части леса, тогда как два других вида могут преимущественно обитать в кронах деревьев. Однако имеющиеся наблюдения пока не позволяют окончательно подтвердить эту версию.

Учёная Аниша Сапкота, возглавлявшая исследование, предполагает, что различия в ультрафиолетовой окраске крыльев могут помогать бабочкам выбирать партнёров. Эта возможность ещё изучается.

Источник: SciTechDaily

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