科学家们描述了一种名为Colobura cryptica的新蝴蝶物种，此前200多年来，该物种一直未被区分开来，常与另外两种近缘物种混为一谈。从外观上看，这些昆虫几乎完全相同，且它们的分布范围在中南美洲地区有所重叠。

这项研究始于科学家安德烈斯·奥雷利亚纳在委内瑞拉发现的一张毛虫照片。该毛虫身体呈黑色，带有黄色刺，这是Colobura属蝴蝶的典型特征。 但与此同时，其身体上却没有已知两个物种幼虫特有的奶油色斑点。

这一差异引起了研究人员的兴趣，促使他们验证这只毛虫是否属于一个此前未被描述的独立物种。

DNA分析证实了三种物种的存在

研究人员对比了蝴蝶的遗传数据，并研究了来自美洲不同地区的博物馆标本。对线粒体和核DNA的分析发现了三条独立的遗传谱系，这些谱系与昆虫外貌上的差异相吻合。

新物种被命名为Colobura cryptica。此前，科学家已知该属有两个物种：Colobura dirce和Colobura annulata。前者早在18世纪就被描述过，而后者则于2001年被正式认定为独立物种。

成年蝴蝶的辨别并不容易。它们具有典型的条纹状翅膀，类似斑马的斑纹，而它们之间的差异仅体现在图案的细微之处。 科学家还发现，这三种蝴蝶的翅膀对紫外线的反射方式各不相同，尽管人眼几乎无法察觉这一差异。

新物种的幼虫腹部没有奶油色的斑纹。Colobura dirce 的幼虫有水滴状斑点，而 Colobura annulata 的幼虫则有环状斑纹。

为什么这些蝴蝶不会相互交配

尽管外观几乎相同，但这三种蝴蝶的栖息地部分重叠。 研究人员目前尚无法确切解释，这些昆虫是如何识别同种伴侣并避免杂交的。核DNA分析未发现它们之间存在杂交的迹象。

其中一种假说认为，这些蝴蝶栖息在热带雨林的不同层级。Colobura dirce 更常见于林下层，而另外两种则主要栖息在树冠层。 然而，现有的观测数据尚无法最终证实这一说法。

领导该研究的科学家阿尼莎·萨普科塔推测，翅膀紫外线反射色的差异可能有助于蝴蝶选择伴侣。这一可能性仍在进一步研究中。

来源：SciTechDaily

蝴蝶翅膀上的条纹可能会使捕食者迷失方向——TimesLIVE。

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