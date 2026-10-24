W Estonii skargi więźniów w 2025 roku stanowiły 27% wszystkich spraw w sądach administracyjnych w Tallinnie i Tartu. Łącznie do tych sądów wpłynęło 908 skarg od więźniów, informuje ERR News.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku więźniowie złożyli ponad 680 skarg. Kwestionują różne kwestie — od warunków osadzenia po dostęp do opieki medycznej. Według danych sądów obecnie uwzględniono około 1,5% takich skarg.

Oczekiwany wzrost obciążenia

Przewodniczący Tallińskiego Sądu Administracyjnego Kaapo Kruusvee oświadczył, że sądy przygotowują się na wzrost liczby skarg w związku z przeniesieniem do Estonii więźniów ze Szwecji. Według jego oceny, jeśli do kraju zostanie przewiezionych około 600 osób, a będą one zwracać się do sądu z taką samą częstotliwością jak estońscy więźniowie, może to oznaczać dodatkowo około 300 skarg rocznie.

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Jak powiedział Kruusvee, pierwsze skargi złożyli już estońscy więźniowie, którzy uważają, że więźniowie przeniesieni ze Szwecji mają lepsze warunki. Prawniczka Katarina Talumäe nie wykluczyła, że część takich roszczeń może być uzasadniona.

Skargi szwedzkich więźniów

Szwedzcy więźniowie również składali skargi do Kanclerza Sprawiedliwości Estonii. Wśród ich zarzutów są warunki osadzenia i bariera językowa. Talumäe zaznaczyła, że zagraniczni więźniowie poruszali także kwestię utrzymywania kontaktu z krewnymi i bliskimi w Szwecji, ponieważ może to powodować dla nich dodatkowe nieproporcjonalne koszty.

Dyrektorka więzienia w Tartu Merle Ulst poinformowała, że administracja dokładnie analizuje wnioski Kanclerza Sprawiedliwości i planuje udzielić odpowiedzi na początku grudnia. Kruusvee dodał, że Ministerstwu Sprawiedliwości i Spraw Cyfrowych zaproponowano zbadanie doświadczeń innych krajów, ponieważ w państwach sąsiednich więźniowie znacznie rzadziej zwracają się do sądów.

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