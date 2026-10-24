Mozambicki operator safari Zambeze Delta Safaris otrzymał nagrodę Markhor 2026 za wkład w ochronę przyrody poprzez zrównoważone zarządzanie dziką fauną. Nagrodę dla firmy, na czele której stoi zawodowy myśliwy Mark Haldane, wręczono 22 października w Erywaniu w Armenii podczas Konferencji ONZ na rzecz Bioróżnorodności COP17, informuje Mongabay.

Odbudowa populacji w delcie Zambezi

Zambeze Delta Safaris łączy regulowane polowania na trofea z odtwarzaniem dzikiej przyrody, walką z kłusownictwem i projektami dla lokalnych społeczności. Firma działa w regionie Mozambiku, który został poważnie zdewastowany w wyniku wojny domowej.

Haldane rozpoczął pracę w koncesji łowieckiej Coutada 11 w środkowym Mozambiku w 1994 roku, gdy populacje dzikich zwierząt były znacznie ograniczone. Później założył Zambeze Delta Safaris wspólnie z mozambickim biznesmenem Carlosem Pacheco Farią.

W zgłoszeniu firmy do nagrody wskazano, że liczebność bawołów afrykańskich w regionie wzrosła z około 1 100 do 35 000 osobników, a liczba antylop szablorogich — z 40 do 4 000. W 2018 roku do Coutada 11 ponownie introdukowano 24 lwy; obecnie, według zgłoszenia, żyje tam około 120 zwierząt. Mongabay zaznacza, że nie zweryfikował niezależnie wszystkich tych danych, choć Fundacja Ochrony Bioróżnorodności Mozambiku udokumentowała znaczącą odbudowę dzikiej przyrody.

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Dyskusja o polowaniach na trofea

Polowania na trofea pozostają kontrowersyjną praktyką, zwłaszcza ze względu na kwestie podziału dochodów między społeczności. Badanie z 2013 roku w Rezerwacie Narodowym Niassa w Mozambiku wykazało, że jeden lampart mógł przynieść około 24 000 dolarów dochodu z polowań, jednak tylko niewielka część środków trafiała do lokalnych społeczności.

Jednocześnie przegląd 89 badań w 13 krajach Afryki Subsaharyjskiej, opublikowany w 2026 roku, wykazał, że niemal dwie trzecie odnotowanych skutków polowań na trofea było pozytywnych dla dzikiej przyrody lub lokalnej ludności. Według Haldane’a prawo Mozambiku przewiduje wypłatę społecznościom 20% dochodów państwa uzyskanych od koncesjonariuszy.

Nagrodę Markhor ustanowiono w 2008 roku i jest ona przyznawana co dwa lata. Wśród wcześniejszych laureatów były inicjatywy ochrony przyrody z Tanzanii, Namibii, Zimbabwe i Iranu.

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