Na kilku lotniskach w Niemczech setki osób wzięły udział w akcjach przeciwko deportacjom i detencji deportacyjnej. Jak informuje Der Spiegel, policja oszacowała liczbę uczestników protestu w Lipsku na około 400 osób, we Frankfurcie nad Menem na 300, a na lotnisku Berlin Brandenburg na 150. W Kolonii/Bonn i Düsseldorfie, według szacunków organów ścigania, protestowało po około 50 osób.

Protesty przeciwko infrastrukturze deportacyjnej

Akcje odbyły się w ramach ogólnokrajowego dnia protestów. Uczestnicy sprzeciwiali się deportacji osób ubiegających się o azyl, których wnioski odrzucono, detencji deportacyjnej oraz rozbudowie infrastruktury dla takich procedur. W Lipsku osobno protestowano przeciwko lotom czarterowym służącym deportacjom do Afganistanu. Akcje zapowiedziano również w Monachium i Hanowerze.

Przedstawicielka zrzeszenia organizatorów oświadczyła, że uczestnicy żądają natychmiastowego zaprzestania deportacji, ponieważ osoby poszukujące ochrony mają prawo do azylu. Skrytykowała również współpracę rządu Niemiec z Talibanem w kwestiach deportacji.

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Loty do Afganistanu i terminal we Frankfurcie

Z lotniska Lipsk/Halle już kilkakrotnie w tym roku odleciały loty z deportowanymi do Afganistanu. Według władz na pokładzie przeważnie znajdowały się osoby, które popełniły przestępstwa.

Według sieci We'll come united, która wraz z lokalnymi organizacjami wezwała do udziału w akcjach, protesty we Frankfurcie nad Menem były również wymierzone w planowany terminal deportacyjny. Przedstawicielka inicjatorów oświadczyła, że środki wydawane na deportacje należy przeznaczyć na integrację uchodźców.

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