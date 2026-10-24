Сотні людей протестували в аеропортах Німеччини проти депортацій — Der Spiegel

У кількох аеропортах Німеччини сотні людей вийшли на акції проти депортацій і депортаційного ув’язнення. Як повідомляє Der Spiegel, поліція оцінила кількість учасників протесту в Лейпцигу приблизно у 400 осіб, у Франкфурті-на-Майні — у 300, а в аеропорту Берлін-Бранденбург — у 150. У Кельні/Бонні та Дюссельдорфі, за оцінками правоохоронців, протестували приблизно по 50 людей.

Протести проти депортаційної інфраструктури

Акції відбулися в межах загальнонаціонального дня протестів. Учасники виступали проти депортації відхилених шукачів притулку, депортаційного ув’язнення та розширення інфраструктури для таких процедур. У Лейпцигу окремо протестували проти чартерних рейсів для депортації до Афганістану. Акції також анонсували в Мюнхені та Ганновері.

Представниця об’єднання організаторів заявила, що учасники вимагають негайно припинити депортації, оскільки шукачі захисту мають право на притулок. Вона також розкритикувала співпрацю уряду Німеччини з Талібаном у питаннях депортації.

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Рейси до Афганістану та термінал у Франкфурті

Із аеропорту Лейпциг/Галле цього року вже кілька разів вилітали рейси з депортованими до Афганістану. За даними органів влади, на борту переважно перебували люди, які вчинили злочини.

За даними мережі We'll come united, яка разом із місцевими організаціями закликала до акцій, протести у Франкфурті-на-Майні також були спрямовані проти запланованого термінала для депортацій. Представниця ініціаторів заявила, що кошти, витрачені на депортації, варто спрямувати на інтеграцію біженців.

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