数百人在德国机场抗议驱逐出境——《明镜周刊》

数百人在德国多个机场举行抗议活动，反对驱逐出境和驱逐拘留。正如《明镜周刊》报道，警方估计，莱比锡约有400人参加抗议，法兰克福有300人，柏林勃兰登堡机场有150人。执法部门估计，科隆/波恩和杜塞尔多夫各有约50人抗议。

反对驱逐基础设施的抗议

这些活动是全国抗议日的一部分。参与者反对驱逐庇护申请被拒者、驱逐拘留，以及扩建用于此类程序的基础设施。在莱比锡，人们还专门抗议用于将人员驱逐至阿富汗的包机。慕尼黑和汉诺威也宣布将举行活动。

组织者联盟的一名代表表示，参与者要求立即停止驱逐出境，因为寻求保护者有权获得庇护。她还批评德国政府在驱逐问题上与塔利班合作。

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飞往阿富汗的航班和法兰克福的航站楼

今年以来，载有被驱逐人员前往阿富汗的航班已多次从莱比锡/哈雷机场起飞。根据当局数据，机上人员大多是犯有罪行的人。

据We'll come united网络称，该网络与当地组织共同呼吁举行这些活动，法兰克福的抗议也针对一座计划建设的驱逐航站楼。一名发起方代表表示，用于驱逐的资金应投入难民融入工作。

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