В нескольких аэропортах Германии сотни людей вышли на акции против депортаций и депортационного заключения. Как сообщает Der Spiegel, полиция оценила число участников протеста в Лейпциге примерно в 400 человек, во Франкфурте-на-Майне — в 300, а в аэропорту Берлин-Бранденбург — в 150. В Кёльне/Бонне и Дюссельдорфе, по оценкам правоохранителей, протестовали примерно по 50 человек.

Протесты против депортационной инфраструктуры

Акции состоялись в рамках общенационального дня протестов. Участники выступали против депортации отклонённых просителей убежища, депортационного заключения и расширения инфраструктуры для таких процедур. В Лейпциге отдельно протестовали против чартерных рейсов для депортации в Афганистан. Акции также анонсировали в Мюнхене и Ганновере.

Представительница объединения организаторов заявила, что участники требуют немедленно прекратить депортации, поскольку ищущие защиты имеют право на убежище. Она также раскритиковала сотрудничество правительства Германии с Талибаном по вопросам депортации.

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Рейсы в Афганистан и терминал во Франкфурте

Из аэропорта Лейпциг/Галле в этом году уже несколько раз вылетали рейсы с депортированными в Афганистан. По данным властей, на борту преимущественно находились люди, совершившие преступления.

По данным сети We'll come united, которая вместе с местными организациями призвала к акциям, протесты во Франкфурте-на-Майне также были направлены против запланированного терминала для депортаций. Представительница инициаторов заявила, что средства, потраченные на депортации, следует направить на интеграцию беженцев.

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