Во Франции во время демонстраций, прошедших по всей стране, задержали почти тысячу человек. Об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Лоран Нуньес, уточнив, что окончательное число задержанных может возрасти, сообщает Interia.

По словам министра, по стране было зафиксировано 289 демонстраций. Он оценил, что в целом они прошли спокойно, хотя в конце акции в Париже группы, которые Нуньес назвал ультралевыми, нападали на полицейских. Позже префектура полиции сообщила о полном рассредоточении участников манифестации.

Инциденты во французских городах

Нуньес также сообщил о двух людях, получивших серьезные ранения в субботу — в Тулузе и Клермон-Ферране. Мэр Марселя Бенуа Пайан заявил о попытках мародерства в городе и призвал жителей быть бдительными и содействовать работе полиции. По данным BFMTV, в Марселе задержали 18 человек.

Глава МВД Франции отметил, что масштабы мародерства были значительно меньше, чем неделей ранее, а полиция предотвратила ряд таких попыток. Он также заявил, что благодаря действиям правоохранителей не было организованных нападений на общественные здания. В Орлеане, где проходил съезд ультраправой партии «Национальное объединение» и контрдемонстрация, столкновений не произошло.

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Протесты и задержания в Италии

Акции протеста состоялись также в Италии. В Милане более 5 тысяч человек, преимущественно молодежь, приняли участие в демонстрации, во время которой часть протестующих пыталась прорвать полицейские заграждения. Некоторые магазины вдоль маршрута шествия закрылись из-за опасений столкновений. Около 200 студентов и школьников собрались у театра Стрелера с плакатами в знак солидарности с французской молодежью.

В Риме возле Колизея произошли столкновения, когда демонстранты изменили маршрут и направились к Арке Константина. До начала акций полиция во время превентивных проверок задержала более 40 молодых людей с балаклавами и другими предметами, которые, по оценке правоохранителей, могли свидетельствовать о намерении принять участие в беспорядках.

В Турине протестующие бросали в полицейских бутылки и петарды, в ответ правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ. В Болонье участники акции выкрикивали лозунги против полиции и бросали петарды. В Неаполе протест против высокой стоимости жизни прошел без столкновений.

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